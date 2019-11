Polícia Civil localiza depósito de drogas e roupas similares das forças policiais em Porto Alegre

A Polícia Civil, através do Denarc (Departamento de Investigações do Narcotráfico), em continuidade da Operação “Chapéu do Sol”, em repressão ao tráfico de drogas ilegais, identificou nesta sexta-feira (1º) um novo local de depósito vinculado ao crime organizado no bairro Belém Velho, na Zona Sul de Porto Alegre.

No local, uma mulher foi presa com três quilos de maconha, pequena quantia de crack, balança de precisão e material para embalar drogas. Ainda no imóvel, foram apreendidos diversos artefatos de uso tático policial, tais como capacetes balísticos, algemas, coldres, roupas operacionais, luvas, balaclavas, emblemas similares de uso de pelotão da Brigada militar e camisetas similares de uso da Polícia Civil, além de arma de fogo.

Conforme o delegado Thiago Bennemann, a preensão do material chama a atenção por indiciar sua possível utilização por grupos criminosos armados que atuam na disputa pelo domínio de áreas territoriais entre facções, podendo indiciar sua vinculação com criminosos responsáveis pela execução de integrantes de organizações rivais.

A ação integra a estratégia da Polícia Civil de intensificar a presença do estado em áreas conflagradas em razão do tráfico e na atuação focada em grupos criminosos organizados na distribuição de drogas ilegais.