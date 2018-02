Polícia Civil localiza depósito de drogas no bairro Cascata, em Porto Alegre

A Polícia Civil, por meio da 4ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, localizou e desmantelou neste sábado (17) um depósito de drogas no bairro Cascata, em Porto Alegre. Após duas semanas de investigações e monitoramentos, os policiais civis entraram em uma zona de mata, a fim de localizar abrigos e barracas que serviam como locais de armazenamento de cocaína.

Segundo o delegado Maurício Barison, os policiais civis encontraram uma barraca utilizada pelos traficantes para guardar microtubos plásticos cheios de cocaína que seriam vendidos na Capital. Foram apreendidos mais de 4.200 microtubos cheios de cocaína.

“Percebe-se uma variedade de embalagens de tamanhos diferentes contendo a droga, algumas contendo apenas cinco microtubos e outras contendo diversas embalagens menores, o que leva a crer que tais embalagens teriam destinatários diversos, como simples usuários ou até mesmo outros traficantes”, relatou Barison.

O delegado Mario Souza ressaltou a importância da ação no encontro e fechamento do depósito e a apreensão considerável de 3,5 quilos de cocaína, drogas avaliadas em aproximadamente 85 mil reais. “As investigações continuarão e, segundo os trabalhos iniciais, estimasse que até 20 pontos de tráfico da capital seriam abastecidos. A próxima etapa da investigação é voltada à prisão de integrantes da quadrilha suspeita, o que deve acontecer nas próximas semanas”, concluiu Souza.

Deixe seu comentário: