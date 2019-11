Rio Grande do Sul Polícia Civil localiza rinha de galo em Viamão

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

Uma rinha de galo foi localizada e 12 animais que estavam no local foram resgatados Foto: Polícia Civil/Divulgação Rinha de galo (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia de Polícia de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, deflagrou nesta quinta-feira (28) a Operação Onuphrius no bairro Florescente em Viamão. Durante as ações, uma rinha de galo foi localizada e 12 animais que estavam no local foram resgatados.

Também foram encontrados diversos panos sujos de sangue, medicamentos, livros de apostas com anotações sobre o lucro e tabelas com regras de competição, incluindo o tempo de luta, que seria de até 55 minutos.

Conforme a delegada Jeiselaure Rocha de Souza, o proprietário do local, que é investigado também pela prática do crime de tortura, praticado em 30 de outubro deste ano, no mesmo local, possui antecedentes por tráfico de entorpecentes, lesão corporal, desacato, porte irregular de arma de fogo, entre outros. A Secretaria do Meio Ambiente do município de Viamão recolheu os animais no local.

