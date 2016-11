A Polícia Civil prendeu, na madrugada deste domingo (27), um homem de 21 anos, autor de duas tentativas de homicídio na Zona Sul de Porto Alegre.

Segundo o delegado Gabriel Bicca, o acusado tinha desavença por motivos familiares com uma das vítimas e, após discussão, desferiu golpes de faca na mesma, atingindo a região do tórax. A outra vítima foi intervir e acabou ferida em um dos braços. Vizinhos socorreram as vítimas e impediram que o acusado consumasse seu intento. O acusado fugiu do local.

A polícia iniciou a investigação preliminar e, durante as diligências, localizou o acusado e realizou sua prisão. Também houve localização de testemunhas do fato e da arma do crime.

