Polícia Civil prende homem que estuprava filha e netas em Porto Alegre

Um homem de 65 anos foi preso nesta sexta-feira (23), no bairro Glória, em Porto Alegre, suspeito de estuprar a própria filha e netas. A prisão foi feita pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Capturas (Decap), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), sob a coordenação do delegado Arthur Raldi.

Segundo o Delegado Arthur, o preso é acusado de abusar sexualmente da própria neta, de 10 anos, desde que a vítima tinha 8 anos. Além disso, o capturado possui outras acusações por estupro de vulnerável, tendo como vítimas a filha, que sofreu abusos até os 15 anos, e outra neta, de 5 anos.

O homem foi detido e conduzido ao Deic para a realização das formalidades legais referentes à prisão. Depois, foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.

