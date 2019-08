Polícia Civil prende jovem que posava com arma nas redes sociais

Uma jovem de 19 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil nesta quarta-feira (14), em Canoas, por posse ilegal de arma de fogo. Por meio de denúncia anônima, agentes passaram a monitorá-la e descobriram que ela ostentava armas em seu perfil em uma rede social.

Segundo informações, as fotos eram publicadas no Facebook e a jovem é suspeita de fazer ameaças de morte contra um adolescente. Buscas autorizadas judicialmente foram realizadas no apartamento dela, que resultou na apreensão de um revólver calibre 38 e munição.

A jovem, cujo nome não foi divulgado, ficou em silêncio durante o depoimento. Ela seria namorada de um homem preso por homicídio.

