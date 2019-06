Polícia Civil prende mais um dos suspeitos de assaltar banco em Porto Xavier

Nesta terça-feira (4), a Polícia Civil prendeu mais um dos suspeitos do ataque à agência do Banco do Brasil de Porto Xavier, que aconteceu em 24 de abril. O homem foi detido em casa, no município de Santa Rosa, no Noroeste do Estado. Com ele foi apreendida uma arma, munição e objetos que teriam sido usados no crime. Segundo a polícia, ele já foi encaminhado ao sistema prisional.

No fim do mês de maio, a polícia havia indiciado seis pessoas pelo crime. O grupo é acusado de tentativa de latrocínio e formação de organização criminosa. Durante as buscas, o policial militar Fabiano Heck Lunkes morreu baleado em confronto com um dos assaltantes. Dois inquéritos ainda seguem abertos: o que investiga quem deu o tiro que matou Lunkes e outro sobre a receptação do dinheiro roubado.

Dois dos apontados como participantes no crime morreram. Izaquiel Gonçalves Souza, de 52 anos, morreu em confronto com a Brigada Militar (BM), em Campina das Missões. Alexandre Pacheco da Silva, de 44 anos, teve o corpo encontrado em um matagal na mesma cidade.

