Polícia Civil prende ex-prefeito de Cruz Alta acusado de desviar recursos públicos

O ex-Prefeito de Cruz Alta, Juliano da Silva, foi preso em Capão da Canoa, no litoral do Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira (24), o capturado foi reconhecido pela polícia em um posto de gasolina do município litorâneo. Juliano teve a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça do estado, em abril, devido a investigações por desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro, no período em que estava à frente da gestão municipal. Após ter habeas corpus negado pelo Supremo Tribunal Federal, foi considerado foragido.

Informações preliminares apontam que os policiais de Cruz Alta e Capão da Canoa já atuavam em conjunto, porque havia conhecimento de que Juliano tinham endereços no litoral norte. foram realizados exames médicos de corpo de delito, para posterior encaminhamento a casa prisional.

