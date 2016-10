Prefeito eleito do munício gaúcho de Monte Belo do Sul foi preso por posse ilegal de armas

O prefeito eleito de Monte Belo do Sul, Adenir José Dallé (PMDB), foi preso por posse ilegal de arma, na manhã desta segunda-feira (10), durante uma operação da Polícia Civil para investigar desvio de recursos da prefeitura em uma ação trabalhista. A arma foi encontrada na casa do político.

Os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão no município da Região Nordeste do Estado e em Porto Alegre. Dallé, de 52 anos, ganhou as eleições deste mês com 1.342 votos. Após pagar fiança de R$ 1,5 mil, ele foi solto ainda na manhã de hoje.

Dallé e um ex-procurador de Monte Belo do Sul são suspeitos de terem se apropriado de valores de uma causa trabalhista ganha contra o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em 2009. Na época, Dallé era prefeito da cidade.

