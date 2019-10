Polícia Civil prende o quarto investigado de homicídio ocorrido em Canoas

A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Canoas, em conjunto com a Polícia Civil catarinense, prendeu, na última sexta-feira (11), em Criciúma/SC, um suspeito de homicídio.

O crime ocorreu em janeiro deste ano. Na ocasião, a vítima foi morta em frente a sua residência, logo após ter deixado o filho na casa da mãe da criança, onde ela morava juntamente com o seu companheiro, um dos autores do crime.

Segundo o delegado Thiago Carrijo Fraga, a vítima e sua ex-companheira disputavam na justiça a guarda do filho e do patrimônio. “Após o homicídio, o autor do crime e sua companheira passaram a oferecer os pertences da vítima para venda, além de ofertar para aluguel a casa e outros imóveis de posse da vítima, os quais eram objetos da citada disputa judicial”, contou o delegado.

O preso, que também estava foragido do sistema prisional por prática de roubo, foi o responsável por conduzir o veículo até o local do fato. O autor dos disparos foi preso no final do mês de julho deste ano, juntamente com outros três investigados.