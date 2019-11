Polícia Civil prende o último criminoso de sequestro em Gramado

A Polícia Civil deflagrou operação policial na madrugada de sábado (9), em Taquara, para prender Dejair Filipiak de Souza, o último criminoso que estava solto desde os sequestros ocorridos desde sexta-feira passada em Gramado e Canela.

O indivíduo fugiu da localidade do Caracol, no interior de Canela, onde rendeu uma família e a obrigou a levá-lo até Taquara. A ação contou com Policiais civis de Canela e Taquara realizaram buscas em uma residência na cidade de Taquara, que encontraram o criminoso e apreenderam uma pistola 9mm, vasta munição e dois coletes balísticos.