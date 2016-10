Polícia Civil prende o último envolvido em tentativa de latrocínio na Capital

Policiais civis da 9ª Delegacia de Polícia prenderam no final da tarde desta terça-feira (4) o último participante de um latrocínio tentado em uma padaria de Porto Alegre. O crime ocorreu no dia 5 de agosto, quando dois indivíduos assaltaram o estabelecimento e atingiram um segurança com disparo de arma de fogo.

Segundo a investigação, o foragido foi preso próximo a um Shopping Center na zona norte da Capital. Durante a ação, os policiais também apreenderam um veículo, que será submetido à perícia. O preso foi encaminhado à 9ª DP para os procedimentos de polícia judiciária. Após, será encaminhado ao sistema prisional.

