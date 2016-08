Polícia Civil prende traficante que vendia drogas em frente a uma escola na Zona Sul de Porto Alegre

Agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) prenderam em flagrante, na sexta-feira (26), um homem de 26 anos que vendia drogas em frente a uma escola pública no bairro Medianeira, na Zona Sul de Porto Alegre. Foram apreendidas com o traficante 30 porções de maconha e cocaína.

Segundo o delegado Guilherme Calderipe, a forma coma as drogas estavam embaladas chamou a atenção da polícia. A maconha encontrava-se em sacos plásticos com etiquetas, inclusive com o preço. Já a cocaína estava embalada em pinos plásticos com adesivos com a figura de um peixe, indicando ser do tipo “escama de peixe”, de alto grau de pureza.

O diretor de Investigações do Narcotráfico do Denarc, Delegado Mario Souza, afirmou que “o trabalho teve início a partir de denúncias anônimas e que a investigação faz parte do projeto Anjos da Lei, com o objetivo de afastar as drogas de áreas escolares.”

