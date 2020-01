Verão Polícia Civil realiza Minirrústica para crianças em Capão da Canoa

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2020

As atividades fazem parte da programação da Operação RS Verão Total Foto: Polícia Civil/Divulgação As atividades fazem parte da programação da Operação RS Verão Total. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

No sábado (25), a Polícia Civil, por meio da sua equipe multidisciplinar, realizou uma Minirrústica e Oficina de Desenho em Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho. Mais de 50 crianças participaram da corrida, em um circuito montado na beira da praia, junto ao Espaço Sesc, no Largo Baronda.

As crianças inscritas ganharam camisetas e bonés da Polícia Civil, uma cartilha para pintar ilustrações, além de medalhas fornecidas pela Secretaria do Esporte. As atividades fazem parte da programação da Operação RS Verão Total.

Além dos policiais civis convidarem as crianças a participarem das atividades, também foram distribuídas aos pais e demais veranistas uma cartilha institucional da Secretaria Estadual de Turismo com os principais pontos turísticos do RS.

