A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (16), a Operação Homem Aranha, com o objetivo de combater roubos a residência em Rio Grande, no Litoral Sul do Estado. Duas pessoas foram presas e diversos objetos foram recuperados.

Cerca de 30 policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva. Segundo a delegada Ligia Furlanetto, a investigação começou após a prática de assaltos com violência em duas residências no balneário Cassino.

Comentários