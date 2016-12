A Polícia Civil realizou, na manhã desta quinta-feira (08), a Operação Azov para combater a ação de um grupo nazista no Rio Grande do Sul. Foram cumpridos oito mandados judiciais em Viamão, Canoas, Passo Fundo, Erechim, Caxias do Sul, Cruz Alta e São Nicolau.

Segundo o delegado Paulo Cesar Jardim, um homem de 26 anos foi preso. Há a suspeita de que ele esteja envolvido com o MD (Misanthropic Division). O grupo, oriundo da Ucrânia, criou ramificações no Estado com o objetivo de cooptar guerrilheiros para suas ações no país europeu.

Esse grupo possui os mesmos ideais de Adolf Hitler de oxigenação social e pureza de raça, tendo como seus principais alvos negros, judeus e homossexuais, salientou o delegado. A operação da Polícia Civil resultou na apreensão de grande quantidade de materiais relacionados ao nazismo.

