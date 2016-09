Polícia Civil realiza operação na sede do governo do Distrito Federal e na Câmara Legislativa

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta sexta-feira (02), mandados de busca e apreensão no Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal, e na Câmara Legislativa, em Brasília. No Buriti, os agentes buscaram documentos na Casa Militar, instituição responsável pela segurança do governo.

Um dos alvos da operação é o policial militar aposentado João Dias, investigado por supostamente apresentar vídeos forjados contra o ex-governador Agnelo Queiroz. Na Câmara, a polícia fez buscas em gabinetes da Mesa Diretora, em um desdobramento da Operação Drácon, que recentemente afastou membros da Mesa, inclusive a presidente da Casa, Celina Leão (PPS).

A investigação apura um suposto beneficiamento dessas pessoas em troca de liberação de verba de emendas parlamentares para serviços de UTI. (AG)

