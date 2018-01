A Polícia Civil realizou, na noite de sábado (27) e na madrugada deste domingo (28), uma ação de fiscalização para coibir a venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes na praia do Cassino, no Litoral Sul do Estado.

Segundo os delegados Laura Lopes e Rafael Patella, foram vistoriados diversos locais que são frequentados por menores. Uma mulher foi presa em flagrante por vender bebida alcoólica para uma adolescente.

