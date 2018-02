Polícia Civil realiza a prisão de suspeito de praticar roubos e um estupro em Rio Grande

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas de Rio Grande, no Sul do Estado, prendeu em flagrante, na tarde de quarta-feira (14), um indivíduo na casa do Menor, no Bairro Cidade Nova, pelos crimes de porte ilegal de arma, receptação e tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Roberto Sahagoff, as investigações concluíram que o criminoso preso e um menor estavam praticando diversos roubos a pedestres e estabelecimentos comerciais. Um dos roubos foi, durante o carnaval, em um posto de gasolina e os suspeitos foram reconhecidos por meio das filmagens.

Durante a ação foi apreendida uma arma de fogo calibre. 22, uma motocicleta roubada no Município, um pé de maconha com aproximadamente 1,70m, celular, dinheiro e diversos objetos obtidos com o proveito de roubos.

O homem confessou a prática de sete assaltos e, também, de um estupro contra uma adolescente, confirmando o que estava sendo apurado. De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas de Rio Grande, diante da gravidade, reiteração dos crimes e a fim de garantir a ordem pública foi representada também pela prisão preventiva do suspeito.

Deixe seu comentário: