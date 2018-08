Polícia Civil recebe 49 fuzis

Nessa quarta-feira, o arsenal da Polícia Civil do Rio Grande do Sul foi reforçado por 49 fuzis automáticos da marca Taurus. O lote foi doado pelo Instituto Cultural Floresta, instituição sem fins lucrativos que se dedica a ações a favor da segurança pública. A entrega das armas foi feita em cerimônia no auditório do Palácio da Polícia.

