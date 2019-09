Polícia Civil recebe armas doadas pelo Instituto Cultural Floresta

A Polícia Civil recebeu, nesta quinta-feira (19), 15 carabinas modelo M15 da marca Armalite, 15 miras olográficas eotechi e 15 lanternas shure fire. Os novos equipamentos foram doados pelo Instituto Cultural Floresta, em cerimônia realizada no mezanino do auditório do Palácio da Polícia, em Porto Alegre.

As armas serão distribuídas entre a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), que ficará com 10 armas e o Departamento de Investigações Criminais (Deic), com cinco, sendo duas para a 1ª Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos (1ªDR), uma para a Delegacia de Polícia de Repressão ao Roubo de Veículos (DRV), uma para a Delegacia de Polícia de Repressão ao Roubo e ao Furto de Carga (DRFC) e uma para a Delegacia de Capturas (Decap).

Estiveram presentes na solenidade o secretário adjunto da Secretaria da Segurança Pública, coronel Marcelo Gomes Frota; a chefe de Polícia, delegada Nadine Tagliari Farias Anflor; o subchefe de Polícia, delegado Fábio Motta Lopes; o diretor do Departamento de Investigações Criminais (Deic), delegado Sander Ribas Cajal; o diretor da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), delegado Bolívar dos Reis Llantada e o diretor executivo do Instituto Cultural Floresta, coronel Everton Oltramari, além de outras autoridades.

Deixe seu comentário: