Polícia Civil registra BO contra Najila Trindade

A Polícia Civil de São Paulo registrou, na noite da ultima terça-feira (11), um boletim de ocorrência contra a modelo Najila Trindade. A medida se deve por conta de questionamentos feitos por parte da modelo sobre a forma com a qual as autoridades estão conduzindo as investigações sobre o suposto estupro envolvendo o jogador Neymar.

A ocorrência ressalta ainda as dúvidas de Najila “acerca das digitais colhidas na porta de seu apartamento”. Quem registrou o boletim foram os Policiais civis do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). No documento, registrado na 6ª Delegacia Seccional de Santo Amaro, o delegado José Fernando Bessa afirmou ter tido conhecimento das declarações de Najila em entrevista ao SBT, em que ela insinuou que a instituição estaria ‘comprada’.

“A polícia está comprada, não é, ou não? Estou louca?” afirmou ela.

O delegado alegou ainda não ter sido maculada apenas a honra da Polícia Civil como instituição “mas, sobretudo à honra objetiva dos servidores lotados no IIRGD, responsáveis pela coleta do material papidatiloscópico”.

