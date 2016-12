A PC (Polícia Civil) realiza buscas a Luis Carlos Protti, de 75 anos, sequestrado na noite de quarta-feira (7), na Zona Leste de Porto Alegre. Emanuel Nunes Correia, suspeito de ser o mentor do sequestro, está foragido. Duas mulheres, que teriam ajudado no crime, foram presas nessa sexta-feira (9).

Segundo o delegado Marco de Souza, da Divisão Judiciária e de Operações, elas relataram que deixaram o idoso, com vida, em uma área do município de Viamão. Segundo o delegado, agentes fizeram uma varredura no local, mas não encontraram a vítima. Localizaram apenas o veículo dele, um Uno preto, que estava abandonado próximo da casa do suspeito. A polícia acredita que Protti esteja sendo mantido em cativeiro na cidade, e que haja mais envolvidos no crime.

Dinheiro foi sacado da conta da vítima em caixas-eletrônicos na Zona Norte de Porto Alegre e em Alvorada e Viamão.

Emboscada

O idoso foi sequestrado após sair de um bar na avenida Protásio Alves. Ele conhecia uma das mulheres, que aproveitou para pedir carona. Quando chegaram próximo do veículo, Correia já estava esperando para render Protti, disse o delegado. (Fabiane Christaldo/O Sul)

Comentários