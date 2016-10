Polícia condena pedófilo que atacou menina 120 vezes em Londres

Um homem acusado de pedofilia foi condenado a 16 anos de prisão, em Londres (Inglaterra), após serem encontrados 120 vídeos de ataques a uma mesma vítima, com idade aproximada de 13 anos. As informações são do jornal Metro.

Policiais acharam ainda imagens de uma segunda vítima sendo preparada para o abuso, além de mais de mil vídeos e fotos de crianças sendo violentadas. Lee Stuart Curley foi descrito em tribunal como um agressor sexual predatório, após as provas de seus ataques serem encontradas em seu iPad. Inicialmente, ele negou os crimes, mas depois acabou confessando o estupro da menor.

