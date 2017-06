A polícia da Bélgica matou um homem com explosivos em uma estação de trem em Bruxelas

Nessa terça-feira, após uma pequena explosão na estação central de trens de Bruxelas, a polícia da Bélgica matou no local um suspeito de terrorismo. Segundo as autoridades, ninguém ficou ferido pela detonação controlada do artefato, um cinturão-bomba.

O incidente, no entanto, gerou um princípio de pânico entre populares, que fugiram assustados do prédio. Também houve paralisação das linhas de metrô da cidade. Ainda não foram divulgados mais detalhes sobre o episódio, nem a identidade do homem.

Em três dias, esse foi o terceiro ataque consecutivo na Europa. No domingo, um galês jogou o carro sobre muçulmanos que saiam de uma mesquita em Londres (Inglaterra), matando uma pessoa e ferindo outras dez. Já na segunda-feira, um radical islâmico colidiu um automóvel cheio de explosivos com um veículo da polícia em Paris (França), antes de ser morto por agentes de segurança.

