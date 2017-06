A Polícia de Londres divulgou, neste domingo (18), as primeiras imagens do interior da torre Grenfell depois do incêndio na última quarta-feira, que deixou ao menos 58 pessoas mortas. As fotos mostram o estado de devastação do prédio depois das chamas. Segundo autoridades, o número de vítimas fatais da tragédia ainda deve subir.

As imagens foram feitas por uma equipe de policiais especializados que estão trabalhando junto com o serviço de ambulâncias de Londres e o corpo de bombeiros como parte de uma operação em andamento. Em um comunicado, a polícia disse que as imagens foram feitas dentro de apartamentos que os agentes sabem que todas as pessoas foram encontradas.

“É muito importante que fique claro o tamanho do desafio que estamos enfrentando enquanto nossos times tentam recuperar os corpos que ainda estão dentro da torre Grenfell para retorná-los aos seus familiares. Nossos times já foram até o topo do prédio e agora precisamos dar início a uma busca forense. As condições deixadas pelo fogo são indescritíveis e por isso a operação vai ser longa, com semanas de duração”, disse o comandante da polícia Stuart Cundy. (AG)

Comentários