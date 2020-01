Brasil Polícia descobre que suspeito do ataque ao Porta dos Fundos embarcou para Rússia

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

A Polícia do Rio já sabe que Eduardo Fauzi, suspeito identificado no ataque à produtora do Porta dos Fundos, está em Moscou, na Rússia. Ele viajou na tarde do dia 29 de dezembro para Paris, um dia antes da expedição do mandado de prisão. Imagens mostraram que ele chegou de táxi ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Zona Norte do Rio.

A polícia pede nesta quinta a inclusão do nome dele na lista de procurados pela Interpol. Ele tem uma namorada que mora em Moscou. O ataque à produtora aconteceu no dia 24 de dezembro. Os investigadores afirmam que cinco pessoas participaram do ataque e que Fauzi foi o único que fugiu com o rosto descoberto.

Fauzi fez três viagens ao país somente ano passado. Desta vez ele embarcou num voo da Air France e está com passagem de volta comprada para o dia 29 de janeiro.

Na quarta-feira (1°) ele postou um vídeo numa rede social com sete minutos de duração. Eduardo Fauzi fez a gravação dentro de uma casa. Apontado pela polícia como dos criminosos que atacaram a produtora, ele chama os integrantes do grupo Porta dos Fundos de criminosos, marginais e bandidos.

Eduardo Fauzi chegou a dizer a amigos num aplicativo de mensagens que estava em Florianópolis. Desde a terça-feira (31), ele era considerado foragido da Justiça.

A produtora Porta dos Fundos tem sido criticada nas redes sociais por vários grupos cristãos, pela maneira como retratou Jesus no especial de natal de 2019, um programa de humor, exibido na Netflix. O filme insinua que Jesus teve uma experiência homossexual após passar 40 dias no deserto.

Fauzi já responde a processos por ameaça, agressão contra mulher, lesão corporal e formação de quadrilha.

Na quarta, o Disque Denúncia do Rio divulgou um cartaz oferecendo uma recompensa de R$ 2 mil por informações que levem à prisão dele. Fauzi é filiado ao PSL desde 3 de outubro de 2001. As informações são do portal G1.

