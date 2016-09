Polícia desmantela quadrilha que explodia caixas eletrônicos no RS e em SC

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em apoio à Polícia Civil de Santa Catarina, desencadeou operação na madrugada desta terça-feira (20) para desmantelar uma quadrilha que atuava nos dois Estados. No Rio Grande do Sul, a PC cumpriu dois mandados de prisão temporária e um de busca e apreensão, na cidade de Alvorada.

Além das cautelares cumpridas no Estado gaúcho, foram cumpridos mais 31 mandados de busca e apreensão e seis de prisão temporária, contra os integrantes da organização em Balneário Rincão e Criciúma, no Sul do Estado de Santa Catarina.

As investigações identificaram que o grupo atuava há cerca de três anos. Segundo do delegado Anselmo Cruz, da polícia catarinense, o grupo vinha praticando diversos crimes diferentes, entre eles explosões de caixas eletrônicos, tráfico de drogas, homicídios relacionados à disputa por territórios, além de roubos e furtos em residências e comércios.

No total, oito investigados foram presos, e foram apreendidos explosivos, um carro roubado e R$ 7 mil em dinheiro rasgado, subtraído em explosões de caixas eletrônicos. Esses valores foram apreendidos com os presos encontrados no Rio Grande do Sul.

Ao todo, 120 policiais civis, das regiões de Criciúma, Tubarão, Araranguá, Garopaba e do RS participaram da ação. Também foi a primeira operação do helicóptero da Polícia Civil, agora baseado na região Sul do Estado. Os presos foram encaminhados à Polícia Civil de Santa Catarina.

Disque-denúncia: 0800-510 2828

WhatsApp e Telegram: (51) 8418-7814

Comentários