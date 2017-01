Durante 25 anos, a família Needham procurou pelo pequeno Ben, desaparecido quando brincava nos fundos da casa dos avós maternos, que passava por obras, na aldeia de Iraklis, na ilha grega de Kos. Os pais, que são de Sheffield, na Inglaterra, acreditavam que Ben tivesse sido sequestrado, e a polícia britânica manteve o caso aberto até esta semana.

Informações sobre o suposto paradeiro da criança surgiram de tempos em tempos, até que 21 dias atrás novas escavações levaram os policiais a uma conclusão que pode – contra a vontade da família – encerrar o mistério e as buscas pelo garoto. A polícia anunciou ter encontrado o que classificou como um “item” que estaria com Ben na hora em que ele sumiu.

De acordo com o tabloide britânico Daily Mirror, o “item” seria um carrinho de brinquedo, reconhecido pela família e achado no local onde uma retroescavadeira despejava entulhos da obra. A evidência sugere que a criança foi morta acidentalmente no local das obras e, para a polícia, essa seria a provável causa do seu desaparecimento.

Porém, a mãe de Ben, Kerry Needham, não aceita o fim das buscas e quer localizar o corpo do filho: “Eles sabem que ele morreu, mas não conseguem encontrá-lo”. (AG)

