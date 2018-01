A Polícia do Ceará identificou mais cinco suspeitos de participar da Chacina de Cajazeiras

O governador do Ceará Camilo Santana (PT) anunciou no início da tarde deste domingo (28) que cinco suspeitos de participar da chacina de Cajazeiras já foram identificados. Três seriam os mandantes e outros dois teriam agido diretamente no massacre da madrugada de sábado (27), no Bairro Cajazeiras, em Fortaleza. O anúncio foi feito após reunião do governo com representantes de diversas instituições como Polícia Federal, Ministério Publico, Defensoria Pública e Tribunal de Justiça.

De acordo com o governador o anúncio sobre os envolvidos será em breve. “Nas próximas horas vamos anunciar quem são esses envolvidos. Logo que soube do ocorrido orientei aos órgãos de segurança uma apuração rigorosa para a identificação imediata dos responsáveis. Não aceitaremos de forma alguma que esse tipo barbárie fique impune”, afirmou.

No próprio sábado a polícia prendeu uma pessoa suspeita de participação na chacina e apreendeu um fuzil. A polícia apreendeu ainda uma bomba de gás lacrimogêneo que estava no interior do clube onde a chacina ocorreu. O artefato explosivo foi desarmado e recolhido por uma equipe da Polícia Militar. A polícia não disse a quem pertencia a bomba.

O governador também divulgou uma série de medidas pós-reunião de integração das forças de segurança que serão, segundo ele, colocadas em prática de imediato:

1. Criação de um Centro Integrado de Combate ao Crime Organizado, envolvendo representantes de todas as instituições, para que as decisões sejam tomadas de forma mais ágil;

2. Criação de um grupo reunindo as inteligências de todos os órgãos da Segurança e Justiça para a troca permanente de informações;

3. A Polícia Federal antecipará a criação de um Grupo Especializado para ajudar no combate ao crime organizado no Ceará. A intenção é fortalecer a investigação do crime de tráfico de drogas e armas, que é responsabilidade constitucional do Governo Federal;

4. O Poder Judiciário criará uma Vara Especializada no Combate ao Crime Organizado. Com isso, o executivo espera mais agilidade nas ações da Justiça, que serão realizadas através de um colegiado, e não apenas um juiz.

Crime, prisão e apreensão

No sábado a SSPDS (Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social) informou que uma pessoa foi presa, suspeita de participação nas mortes ocorridas no bairro Cajazeiras e um fuzil foi apreendido.

A SSPDS afirmou ainda que a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa e a Perícia Forense do Estado do Ceará realizaram os primeiros levantamentos no local de crime. Equipes da delegacia especializada estão em diligências ininterruptas, visando identificar e prender todos os envolvidos no caso. Segundo a secretaria, composições dos Batalhões de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, de Polícia de Choque e da Força Tática, bem como policiais militares do Policiamento Ostensivo Geral da Polícia Militar do Estado do Ceará deflagraram operações que integram os trabalhos policiais na região.

O massacre ocorreu em uma casa de eventos, conhecida por “Forró do Gago”, na Rua Madre Tereza de Calcutá. Homens armados desembarcaram de veículos e efetuaram disparos de arma de fogo contra as pessoas no estabelecimento. Em seguida, empreenderam fuga. Foram confirmados 14 óbitos no local, sendo oito vítimas do sexo feminino e seis do sexo masculino.

Estive reunido neste domingo, na Secretaria de Segurança Pública, com representantes dos órgãos de Segurança e Justiça… Publicado por Camilo Santana em Domingo, 28 de janeiro de 2018

