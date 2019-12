Mundo Polícia do Chile encontra corpos carbonizados dentro de loja que havia sido incendiado durante protestos sociais

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2019

Estabelecimento tinha sido incendiado durante protestos sociais. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Dois corpos carbonizados foram encontrados dentro de uma loja em Valparaíso, no Chile, a qual tinha sido incendiada durante a onda de protestos que atingiram o país nos últimos meses. A polícia do Chile informou somente neste domingo (22) sobre a descoberta dos corpos. A loja foi atacada no fim de novembro.

A gerente da loja, que comercializava roupas, alertou a polícia de que havia um cadáver no sótão, relatou Christian Becerra, chefe do Laboratório de Criminalística dos Carabineiros. Depois, no subsolo, os policiais encontraram um segundo corpo.

Com isso, chega a 26 o número de mortos nos protestos sociais no Chile, iniciados em outubro.

