A polícia do Irã prendeu mulheres só porque elas queriam ver um jogo de futebol em um estádio

Autoridades iranianas detiveram 35 mulheres que tentaram comparecer à partida entre Esteghlal e Persépolis, na última quinta-feira (1º). Os dois times se enfrentaram pela primeira divisão local, e o jogo terminou com vitória dos anfitriões por 1 a 0.

No Irã, mulheres são proibidas de comparecer a jogos de futebol desde a Revolução Islâmica de 1979. De acordo com a rede de TV britânica BBC, as torcedoras seriam liberadas após a partida.

O jogo contou com a presença do presidente da Fifa (entidade máxima do futebol mundial), Gianni Infantino, no estádio. O dirigente estava acompanhado do ministro dos esportes do Irã, Masoud Soltanifar.

De acordo com a agência de notícias ISNA, o porta-voz do ministério do interior do Irã, Seyyed Salman Samani, afirmou que as torcedoras não foram presas, mas transferidas pela polícia para um “local apropriado”.

A restrição de mulheres em estádio tem provocado protestos no Irã nos últimos anos. Na quarta-feira (28), Masih Alinejad, ativista dos direitos das mulheres no país, convocou torcedoras nas redes sociais para comparecer ao jogo, justamente por conta da presença de Infantino.

“O presidente da Fifa estará no estádio”, relembrou Alinejad. “Eu gostaria que as mulheres estivessem nos arredores do estádio para pedir aos homens que não entrem sem elas”, completou.

Garantias

Infantino, disse ter recebido garantias do governo do Irã de que as mulheres fãs de futebol poderão entrar nos estádios para assistir a partidas em breve.

Infantino não especificou quem fez a promessa, nem abordou o fato de apenas os homens serem permitidos nos estádios iranianos durante um discurso no país asiático nesta quinta (1º). Havia apenas uma referência passageira ao futebol feminino no endereço em Teerã.

“Espero ter certeza de que as mulheres no Irã terão acesso aos estádios de futebol em breve”, afirmou Infantino nesta sexta-feira (2), na sede da Fifa em Zurique (Suíça). “Vamos ver, mas espero que essa experiência que fiz (no Irã) talvez possa ajudar muitas mulheres ao redor do mundo”, completou.

Em meio a críticas à viagem ao país asiático, Infantino abriu a quarta edição da Conferência de Igualdade e Inclusão da Fifa nesta sexta-feira (2) alegando que a viagem poderia ajudar “muitas mulheres em todo o mundo”. “Claro que, para um grande país como o Irã, mais coisas podem ser feitas”, disse o mandatário. “Então, meu pedido a todos vocês homens e mulheres é: desenvolver e encorajar o futebol feminino pois precisamos cuidar de 50% da nossa população.”

