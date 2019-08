Polícia do RJ prende pai e madrasta por morte de menina de 6 anos

A Divisão de Homicídios da Capital do RJ prendeu neste sábado (3) o pai e a madrasta de uma criança de 6 anos, que morreu nesta sexta-feira (2) após ter sido torturada. A menina chegou morta ao Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins de Vasconcelos, Zona Norte do Rio. As graves lesões chamaram a atenção dos médicos, que acionaram a polícia.

O pai, Rodrigo Jesus da França, de 25 anos, confessou o crime. Ele admitiu que deixava Mel Rhayane Ribeiro de Jesus amarrada em casa. Juliana Mayara Brito da Silva, a madrasta, negou ter batido na menina, mas foi presa em flagrante por omissão.

