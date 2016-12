Polícia é acionada após cliente descobrir caixa automático falso

A polícia foi acionada pelo cliente de uma agência bancária de Botucatu (SP), que desconfiou de um dos caixas automáticos. Segundo informações da ocorrência, ele tentou usar uma das máquinas de autoatendimento da agência e percebeu que a tela inicial do monitor parecia estar travada.

Ele então retirou o cartão e foi utilizar a máquina ao lado e quando comparou as características dos dois equipamentos, percebeu que havia algo estranho na primeira máquina que tentou usar.

Ele percebeu também que a parte da frente da máquina estava solta, já que se tratava de uma peça de plástico colocada por cima do equipamento original. Segundo a polícia, nessa frente falsa foi apreendido um dispositivo conhecido como “chupa cabras”, que captura os dados do cartão bancário para ser clonado.

Além de não ficar totalmente encaixada no equipamento, a peça falsa colocada pelos golpistas pode ser identificada pela ausência de aberturas e pela falta do adesivo de propaganda do banco.

A polícia científica foi acionada, fez a perícia na máquina e o dispositivo foi encaminhado para uma delegacia, onde o boletim de ocorrência foi registrado. A polícia vai investigar o caso para saber desde quando o “chupa-cabras” estava instalado no local e se algum cliente foi lesado.

