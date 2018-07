Polícia egípcia mata 13 supostos terroristas

A polícia do Egito matou 13 supostos terroristas em tiroteio ocorrido nesta terça-feira (24) na cidade de Arish, ao norte da conflituosa península do Sinai, segundo informou a agência estatal de notícias “Mena”. Segundo a agência, as forças de segurança se deslocaram a uma casa em construção que os terroristas utilizavam como esconderijo.