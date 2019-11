Polícia encontra depósito de drogas e apreende mais de 160 quilos de maconha em Porto Alegre

Agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) realizaram, no início da manhã desta sexta-feira (01), a Operação Chapéu do Sol para combater o tráfico de drogas em Porto Alegre e na Região Metropolitana.

A ação ocorreu na Zona Sul da Capital. Mais de 160 quilos de maconha foram apreendidos em um imóvel utilizado como depósito de drogas no bairro Chapéu do Sol. Um criminoso foi preso no local, conforme o delegado Thiago Bennemann.

Também foram apreendidos uma balança de precisão, uma máquina de cartões de crédito e telefones celulares.