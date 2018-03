Polícia encontra drogas escondidas nas caixas d’àgua de um condomínio na Zona Sul de Porto Alegre

Agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) realizaram nesta quarta-feira (07) uma operação em imóveis cujos proprietários são investigados em um inquérito policial que apura o tráfico de drogas no bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre.

Os policiais apreenderam diversas porções de maconha que estavam escondidas nas caixas d’àgua de um condomínio, de acordo com o delegado Maurício Barison. Um homem foi preso. No apartamento do traficante, foram encontrados 15 microtubos plásticos contendo cocaína.

