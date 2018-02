Polícia encontra fábrica de máquinas caça-níqueis em Pelotas

Após denúncia anônima, a Polícia Civil encontrou, na segunda-feira (26), em Pelotas, na Região Sul do Estado, um depósito onde funcionava uma fábrica de máquinas caça-níqueis.

No imóvel, localizado no bairro Fragata, foram encontradas máquinas prontas para o uso, uma grande quantidade de hardwares que seriam utilizados na montagem de outras máquinas, CPUs, objetos usados para o jogo do bicho, dinheiro, além de três veículos, entre eles uma BMW. O proprietário do local foi identificado e será intimado a prestar depoimento.

