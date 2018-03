Polícia encontra fábrica ilegal de placas para carros em Caxias do Sul

Agentes da Delegacia de Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, encontraram, no início da noite de quarta-feira (14), uma fábrica ilegal de placas para veículos no Centro do município. Centenas de placas, lacres, pneus e outros objetos usados na adulteração foram apreendidos.

Segundo o delegado Adriano Linhares, as investigações sobre o esquema criminoso duraram mais de dois meses. Ele afirmou que a fábrica ilegal produzia centenas de placas de carros por mês. Até o momento, ninguém foi preso.

“A venda ilegal de apenas um par de placas rendia pelo menos R$ 500 para a organização criminosa que as produzia. Esse comércio é um dos propulsores dos crimes de furto, roubo e receptação de veículos na Serra Gaúcha, já que, após a subtração, os criminosos rapidamente providenciam a clonagem dos sinais identificadores do veículo, no caso, as placas, para que possam rodar livremente com eles”, explicou Linhares.

Deixe seu comentário: