Polícia encontra mais de R$ 2,4 milhões escondidos dentro de picape em SP

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente R$ 2,5 milhões que estavam escondidos dentro de um carro que transitava pela rodovia Régis Bittencourt, no interior de São Paulo. O caso ocorreu nesta sexta-feira (28). O motorista, que disse que o dinheiro não era dele e que só receberia pelo transporte, foi preso em flagrante por lavagem de dinheiro.

De acordo com a PRF, os agentes pararam a picape no km 430 da rodovia, durante a Operação Copa América em São Paulo. O motorista, de 34 anos, teria demonstrado nervosismo quando os policiais fizeram a abordagem.

O veículo e a habilitação do motorista tinham registros normais. No entanto, os policiais desconfiaram do comportamento do condutor e decidiram realizar uma verificação detalhada do veículo. O montante foi encontrado dentro dos pacotes, em notas de R$ 50 e R$ 100.

Deixe seu comentário: