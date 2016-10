Polícia Federal acha cocaína em quadros com fotos de papas durante tentativa de embarque no aeroporto de Guarulhos

Agentes da PF (Polícia Federal) prenderam um espanhol no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), tentando embarcar para para Benin, país do oeste da África, com cocaína escondida em quadros com fotos de papas e também em uma turbina automotiva.

Durante um procedimento de rotina, os policiais desconfiaram do homem, que foi levado à delegacia do aeroporto para prestar mais esclarecimentos. Em suas bagagens, havia três quadros com fotos dos papas Francisco, João Paulo II e Bento XVI, com cocaína nas molduras. A outra parte da droga foi encontrada na turbina. No total, foram apreendidos 28 quilos de cocaína. (AE)

