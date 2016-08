Polícia Federal aponta contradições em depoimento de Lula sobre imóveis em Atibaia e Guarujá, em São Paulo

Um relatório da PF (Polícia Federal) aponta contradições em relação ao depoimento que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou, quando foi alvo de um mandado de condução coercitiva, em março deste ano. De acordo com o documento, Lula disse que não conhecia o ex-diretor da construtora OAS Paulo Gordilho. Mas na análise do celular de Gordilho, havia uma foto em que os dois aparecem juntos.

O documento consta em um inquérito que investiga indícios de que a OAS possa ter doado um sítio em Atibaia e um apartamento tríplex no Guarujá, ambos no Estado de São Paulo, ao ex-presidente. A suspeita é que se trata de pagamento de propina, em função de contratos firmados entre a OAS e o governo federal.

Nenhum dos imóveis consta em nome de Lula ou de parentes. O apartamento no Guarujá pertence à OAS e o sítio a dois sócios de um dos filhos do ex-presidente. A polícia acredita que a situação pode se tratar de ocultação de patrimônio. (AG)

