Polícia Federal apreende 3 toneladas de maconha no Paraná

A PF (Polícia Federal) apreendeu nesta quarta-feira (14) aproximadamente 3 toneladas de maconha que estavam escondidas em meio à carga de milho de um caminhão na BR-163, no trevo de acesso à Guaíra, no Oeste do Paraná.

De acordo com a polícia, o motorista pegou a droga no Mato Grosso e a levaria para Catanduvas, em Santa Catarina. O condutor de 40 anos foi preso. A droga foi encaminhada para a sede da PF em Guaíra. (AG)

