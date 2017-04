Polícia Federal apreende mais de cem quilos de cocaína em Novo Hamburgo

A PF (Polícia Federal) apreendeu, na noite de sexta-feira (08), 102 quilos de cocaína em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A droga estava escondida em um compartimento oculto na cabine de um caminhão, que foi carregado no Paraguai e ingressou no Brasil pelo Mato Grosso do Sul.

Após denúncia, policiais federais passaram a monitorar o veículo. A abordagem ocorreu em um posto de combustíveis, segundo informações divulgadas pela PF na manhã deste sábado (09). Dois homens, de 37 e 39 anos, foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas.

Essa é a terceira apreensão de cocaína acima de 100 quilos feita pela PF no Rio Grande do Sul neste ano. As outras duas ocorreram em Campo Bom – 130 quilos em 8 de fevereiro – e em Cruz Alta – 120 quilos em 26 de fevereiro.

