A Polícia Federal apreendeu mais de 4.500 quilos de drogas nos aeroportos brasileiros no ano passado

Também houve um aumento na apreensão de drogas sintéticas. Foram 929 mil comprimidos retidos nos aeroportos no ano passado, contra 757 mil em 2016. Em 2017, o número de apreensões de ecstasy chegou a quase 500 mil comprimidos, um crescimento de 334,7% em cinco anos. Já a metanfetamina teve o pico de apreensões em 2016, quando 421.546 comprimidos foram retidos.

O aeroporto de Guarulhos, que é o mais movimentado da América do Sul, com mais de 700 pousos e decolagens diários, continua sendo o principal local das apreensões de drogas. Apenas no aeródromo, foram retidos 1.847 quilos de drogas em 2017. Manaus aparece logo atrás, com 844 quilos.

Houve ainda grandes apreensões nos aeroportos do Rio de Janeiro, de Brasília e de Campo Grande (MS). No Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, a PF apreendeu 25,4 quilos de drogas no ano passado.