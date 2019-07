Polícia Federal combate fraude contra a Previdência Social em Viamão 

Na manhã desta quarta-feira (3), a Polícia Federal deflagra a Operação Mágico de O.S.S., para desarticular uma quadrilha responsável por fraudes contra a Previdência Social. A suspeita é de que o grupo tenha causado prejuízo de aproximadamente R$ 200 mil ao INSS e a particulares.

Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Viamão com o objetivo de arrecadar documentos relacionados à fraude. A operação conta com 20 policiais federais. O nome de “Mágico de O.S.S.” foi dado em razão das falsidades praticadas e do codinome dado pelo grupo à autarquia previdenciária, “O.S.S.”. Os crimes que estão sendo investigados são falsificação de documento, estelionato previdenciário e organização criminosa.

