Polícia Federal contradiz Moro e afirma que destruição de mensagens depende da Justiça

Por meio de nota, a Polícia Federal (PF) afirmou que caberá à Justiça “em momento oportuno, definir o destino do material” apreendido na terça-feira (23) com suspeitos de agirem como hackers. A manifestação menciona entendimento da lei e contradiz o ministro da Justiça, Sergio Moro, que avisou autoridades na tarde desta quinta (25) que as mensagens capturadas pelo grupo suspeito e preso pela PF seriam destruídas.

O descarte de qualquer material apreendido em operações policiais é uma decisão que cabe à Justiça e só pode ocorrer com decisão do juiz. Em nota, a PF disse ainda que a operação deflagrada nesta semana não tem “como objeto a análise das mensagens supostamente subtraídas de celulares invadidos”. A polícia também afirmou que “o conteúdo de quaisquer mensagens que venham a ser localizadas no material apreendido será preservado, pois faz parte de diálogos privados, obtidos por meio ilegal”.

Deixe seu comentário: