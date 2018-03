Nova fase da Operação Lava-Jato investiga pagamento de propina na construção da usina de Belo Monte

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (09), a 49ª fase da Operação Lava-Jato. Denominada “Buona Fortuna”, esta etapa mira políticos e agentes públicos suspeitos de terem recebido propina das empreiteiras interessadas nos contratos de construção da usina de Belo Monte, no Pará.

A residência do ex-deputado federal e ex-ministro Antônio Delfim Netto foi um dos alvos dos mandados de busca e apreensão da operação. Ao todo, nove ordens judiciais foram cumpridas em Curitiba (PR), Guarujá (SP), Jundiaí (SP) e São Paulo. Ainda conforme o MPF (Ministério Público Federal), Delfim Netto é suspeito de receber parcela das vantagens indevidas que seriam direcionadas ao PMDB e ao PT em razão da sua atuação na estruturação do Consórcio Norte Energia.

Conforme os procuradores, provas indicam que ele recebeu 10% do percentual pago pelas construtoras a título de vantagens indevidas, enquanto o restante da propina foi dividido entre o PMDB e o PT, no patamar de 45% para cada partido.

49ª fase

Segundo o MPF, há fortes indícios de que o consórcio Norte Energia foi indevidamente favorecido por agentes do governo federal para vencer o leilão destinado à concessão da usina hidrelétrica de Belo Monte.

Posteriormente, ainda de acordo com o MPF, mediante acordos de corrupção, a Norte Energia direcionou o contrato de construção da usina a outro consórcio, formado por empresas que deveriam efetuar pagamentos de propina em favor de partidos políticos e seus representantes, no percentual de 1% do valor do contrato e seus aditivos.

As investigações envolvendo o esquema de corrupção originaram-se de leniências firmadas pelo MPF com as empresas Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa, assim como acordos de colaboração premiada celebrados com seus executivos e homologados pelo Supremo Tribunal Federal em razão do envolvimento de pessoas com prerrogativa de foro. Assim, parte das investigações permanece em curso na PGR (Procuradoria-Geral da República), em Brasília, e a apuração dos fatos ilícitos relativos a pessoas sem prerrogativa de foro foi remetida à 13ª Vara Federal de Curitiba.

Conforme o MPF, durante a investigação foram realizadas diligências, como afastamento de sigilos bancário, fiscal, telemático e de registros telefônicos, que revelaram a existência de estreitos vínculos entre os investigados e corroboraram com os ilícitos narrados pelos colaboradores.

Também compõem o material probatório as colaborações premiadas de executivos da Odebrecht, igualmente remetidas pelo Supremo Tribunal Federal, acompanhadas de diversos documentos que reforçam os indícios de prática dos fatos criminosos.

Até o momento, já foram rastreados pagamentos em valores superiores a R$ 4 milhões de um total estimado em R$ 15 milhões, pelas empresas Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Odebrecht, OAS e J. Malucelli, todas integrantes do Consórcio Construtor de Belo Monte, em favor de pessoas jurídicas relacionadas a Delfim Netto, por meio de contratos fictícios de consultoria.

