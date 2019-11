Brasil Polícia Federal cumpre mandados de busca em escritórios de advocacia de ex-presidente do STJ

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

A ação da PF foi acompanhada por representantes da OAB Foto: Agência Brasil Operação é contra organização liderada por acusado de estelionato que falsifica benefícios do INSS desde os anos 1980. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

A PF (Polícia Federal) cumpriu, na manhã desta sexta-feira (29), mandados de busca e apreensão nos escritórios de advocacia do ex-presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Cesar Asfor Rocha em São Paulo e Brasília. A ação foi acompanhada por representantes da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), conforme determina a lei.

As buscas foram determinadas pela 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo e integram uma nova fase da Operação Appius, que apura crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. No início de novembro, a PF cumpriu mandados na casa de Asfor Rocha em Fortaleza (CE).

A investigação corre em segredo de Justiça. O Ministério Público Federal informou que as buscas nos escritórios de Asfor Rocha se justificam “porque a investigação é voltada à apuração de indícios de cometimento de crime pela própria pessoa do advogado responsável pelo escritório alvo”.

O inquérito policial da Operação Appius teve origem a partir de informações obtidas em uma colaboração premiada do ex-ministro Antonio Palocci Filho e investiga o pagamento de propina por parte de uma empreiteira a agentes públicos para anular a Operação Castelo de Areia, realizada em 2009.

