Polícia Federal deflagra nova operação de combate à pornografia infantil no Rio Grande do Sul

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), uma operação para reprimir crimes de divulgação de pornografia infantil pela internet.

A ofensiva, cuja primeira etapa ocorreu em 26 de abril, deve cumprir hoje quatro mandados de busca e apreensão em Porto Alegre em Canoas, na região Metropolitana. Duas pessoas foram presas em flagrante. Uma delas portava duas armas. Ela não era investigada na operação. Na casa do segundo preso a polícia encontrou material pornográfico infantil.

Conforme a PF, dois casos são investigados e um deles teve início a partir de uma denúncia recebida pela Delegacia da PF em Itajaí, Santa Catarina. Uma menina de 13 anos, moradora da cidade, teve fotos íntimas divulgadas em uma rede social.

As investigações identificaram que o responsável pela publicação teria sido um jovem de Porto Alegre que mantinha contato com a adolescente e teria recebido as fotos. Conforme as informações, a jovem foi chantageada e teve as fotos divulgadas quando se negou a enviar mais imagens suas.

No segundo caso, informações enviadas pela Polícia Federal de Brasília indicaram a divulgação de 115 arquivos de imagens com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes a partir da cidade de Canoas. O nome da Operação Jizô, ou Jizou, é em alusão a uma divindade budista referida como guardiã das crianças.

